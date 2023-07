VARESTE KRAAKSUMINE AJAB HULLUKS! Kas neid saaks kuidagi linnast välja tõrjuda?

„Inimeste mure on arusaadav, aga võimalusi linnalindude arvukuse piiramiseks on vähe,“ tõdeb Tartu linna linnapuhastuse peaspetsialist Kaimar Kütt. Tema sõnul on kolooniatena pesitsevate linnalindude probleem olnud aktuaalne juba aastakümneid, nii Eestis kui mujal maailmas.