VIDEO | Kaja Kallas ajaloolisest otsusest: abieluvõrdsus ei võta kelleltki midagi ära

Kaja Kallas ütles, et see nädal läheb ajalukku. Peaministri sõnul astuti abieluvõrdsuse seadustamisega oluline samm Põhjamaade ja maailma demokraatlike riikide hulka. Eestist sai 35. riik, kus kehtib abieluvõrdsus. „Oluline on mõista seda, et see otsus ei võta kelleltki midagi ära, aga annab paljudele midagi olulist juurde. Ühtlasi näitab see seda, et meie ühiskond on hooliv ja üksteisest peetakse lugu.”

Kallas ütles, et ta on tänulik riigikogu liikmetele, kes tegid ööd ja päevad tööd, et olulised seaduseelnõud saaksid vastu võetud. Kallas ütles, et tõsiasi, et EKRE esimees Martin Helme sõitis istungite ajaks puhkusele, näitab, et ka EKRE ei võta usaldushääletusi tõsiselt.

Valitsus viis neljapäeval hommikul läbi kriisiõppuse, kus harjutati valitsuse tegevust sõjaeelses olukorras. Peaministri sõnul on üha olulisem valmisolek igaks võimalikuks julgeolekuolukorra eskaleerumiseks. „Kriisis on oluline teha julgeid otsuseid, haarata initsiatiiv ja kontrollida olukorda,“ lisas ta. „Seetõttu on oluline regulaarne harjutamine nii jõustruktuuridel kui ka valitsusel.“

Õppusel lähtus valitsus stsenaariumist, kus vaenlane valmistub piiratud mahus ründama Eestit, olles suurendanud vägede kohalolekut piiri ääres ning viinud läbi õppusi. Sagenenud olid küberründed, piiririkkumised ja vaenulik propaganda. Ministrid andsid õppusel ülevaate oma haldusala valmisolekust, tegevustest ning arutasid koostööd nii riigi sees kui piiriüleselt. Lisaks said ministrid ülevaate elanikkonna teavitusest ja käitumisjuhistest ning õiguslikest raamistikest riigikaitse kriisi alguses.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et järgmiseks kevadeks soovitakse muuta eksamite järjekorda: esimesena peaksid toimuma põhikooli lõpueksamid ja seejärel gümnaasiumisse sisseastumise eksamid. Otsuseid on oodata sügisel.

Viies Ida-Virumaa omavalitsuses jätkuvad läbirääkimised uute põhikoolide ehitamiseks. Uued koolid rajataks Narva, Narva-Jõesuule, Toilasse, Iisakusse ja kaks uut koolimaja tuleks Kohtla-Järvele.