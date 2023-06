LÕPUKS OMETI! Neljapäeval on oodata intensiivset sadu, äikest ja isegi rahet

Reedel (23.06) eemaldub madalrõhkkond Venemaa kohale ja selle piirest võib üksikuid lühiajalisi sajuhooge Eesti idaserva jõuda, aga sel juhul on sajuhulk üsna väike (saju võimalus 25%). Läänekaare tuul on mõõdukas, põhjarannikul on puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12-17, päeval 22-27 kraadi, läänekaare tuulele avatud rannikul jääb kuni 18 kraadini.



Laupäev (24.06) on vähehaaval tõusva õhurõhu foonil suurema sajuta. Üksikute vihmahoogude võimalus (~25-50%) on põhiliselt Virumaal ja Peipsi ääres. Loode- ja põhjatuul on mõõdukas, päeval on looderannikul läänetuule puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12-17, päeval 21-26 kraadi, põhjakaare tuulele avatud rannikul jääb alla 20 kraadi.



Pühapäeval (25.06) katab Läänemere ümbrust väike kõrgrõhuala, Peipsi taha ulatub aga madalrõhuvöönd. Öö on selge, päeval areneb pilverünki, millest üksikuis paigus võib tulla nõrk vihmahoog (saju tõenäosus 25-50%). Põhjakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 10-15, rannikul kuni 17, päeval 20-25 kraadi, meremõjuga rannikul on jahedam.