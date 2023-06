Täiskasvanud jaanimardikas mõtleb ainult seksist

„Eks see ole enamikul putukatel niimoodi, et valmiku põhienergia tuleb vastsena söödud toidust,“ teab entomoloog Mati Martin. No ja kui partneri otsingud ikka väga kaua aega võtavad, võivad isased jaanimardikad vahepeal nektarit peale rüübata, et ind ei raugeks ja lennujaks säiliks.