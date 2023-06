JUHTKIRI | Me peame rääkima ka laenamisest

Oleme harjunud, et laenutuli ja laastuleib ei kesta kaua. Kuid tänapäevane riigirahandus on talupojatarkusest veidi keerukam. Olukorras, kus maksutõusud on nagu must äikesepilv horisondi kohal, tasub arutleda – kas mõistlik laenamine ei oleks see, mis hetkel raskest seisust üle aitaks?