Keskkonnaamet: Tarmo Tamm seadust ei rikkunud

Seadus lubab raiuda oma maalt kuni 20 tihumeetrit puitu aastas ilma, et selleks oleks vaja metsateatist ehk keskkonnaameti luba. Uurimised alustati kahtluse tõttu, et ilma loata on raiutud kinnistu kohta ligikaudu 40 tihumeetrit.

„Uurimise käigus mõõtsime täpselt üle raiutud metsa raiemahu; veendusime, et tehtud raieliik on neis metsaosades lubatud ning vestlesime tunnistajatega, et saada kinnitus raie toimumise ajale. Rikkumist ei tuvastatud, sest ligikaudu 40 tihumeetrit puitu raiuti kahel järjestikusel aastal: detsembris 2022 ja jaanuaris-veebruaris 2023. Kahe aasta lõikes jäi raie metsateatiseta lubatud raiemahu piiresse. Samuti veendusime uurimise käigus, et raie oli tehtud õigesti: metsa ei olnud raiutud liiga hõredaks,“ kommenteeris Olav Avarsalu.