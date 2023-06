SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi: see ei ole Hollywoodi film!

Maliari sõnul on Venemaa koondanud idasse märkimisväärse hulga üksusi, sealhulgas õhurünnakvägesid. Vastupealetungi käigus toimub rindel kümneid väiksemaid ja suuremaid lahinguid. President Volodõmõr Zelenskõi (pildil) tunnistas intervjuus BBC-le, et edusammud lahinguväljal on olnud soovitust aeglasemad. „Mõned inimesed usuvad, et see on Hollywoodi film, ja ootavad nüüd tulemusi. Ei ole,“ ütles ta. „Kaalul on inimeste elud.“

Eilses sõjakokkuvõttes mainitud olukord, kus Venemaa andis Ungarile välja 11 Ukraina sõjavangi, kusjuures kumbki osapool sellest Kiievile teada ei andnud, on hakanud mõnevõrra lahenema, kuid mitte selginema. 11 sõjavangist kolm pääses kodumaale tagasi, kirjutab Reuters. Püsib teatav salapära selle ümber, kes need sõdurid täpsemalt on, mis puhul nad ikkagi Ungarile üle anti ja mis nendega seal toimus. BBC teab väita, et etniliselt on kõik 11 sõdurit ungarlased – neid elab Ukrainas palju näiteks Taga-Karpaadi oblastis. Üks teooria võib koguni olla, et sõdurid ei soovinud naasta. Samal ajal väidab Kiiev, et sõdurite lähedased kurtsid, et neid hoitakse isolatsioonis. Budapest vaidles vastu, et mehed võinuks iga kell nende riigist lahkuda, keegi neil silma peal ei hoia. Üks minister seadis isegi kahtluse alla, kas tegemist on ikka sõjavangidega, kuna nad olevat vabastatud juba Venemaa pinnal. Sõjavangide saaga võtmekohaks olla Ungari asepeaministri Zsolt Semjéni isiklikud head suhted Vene õigeusu kiriku patriarhi Kirilliga. Ukraina-Ungari niigi pinges suhetele vahejuhtum kaasa ei aidanud. Viktor Orbàni valitsuse sidemed Moskvaga annavad sageli tunda. Ungari välisministeerium süüdistab Ukraina poolt valesüüdistuste pildumises ja leiab, et ukrainlased olgu parem õnnelikud, et mehed tagasi sai. Minister Semjén andis oma veebilehel teada, et vangid toimetati koju tänu tema kohusetundele inimese ja patrioodina.