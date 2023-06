MART SOIDRO | Ees ootab hirmus sügis-talv, kui opositsiooni uskuda. Vähemasti korrakski võiks muremõtted peast visata

„Kui tahta venitada ja võtta maksimumi, siis on võimalik venitada 10 kuni 11 tundi ühe eelnõu menetlemisega. Kui me korrutame selle kaheksa eelnõuga, on see 80 tundi ja rohkem kui kolm ööpäeva. See sõltub kõik opositsioonist,“ ennustas riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi ERRile. Nii pikaks istung siiski ei kujunenud, riigikogul oli võhma napilt ööpäevaks. Nagu arvata võiski, oli kõige kirglikum „Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu“, kus opositsioon ei hoidnud küünalt vaka all.