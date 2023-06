Puudu pole ainult insenere: kolm ootamatut „pehmet“ eriala, kus kindel töö ja hea palk garanteeritud

„Eestis hoitakse rahu ja turvalisust läbi suhtlemise ja nõustamise. Kuritegevusega pole vaja võidelda, kui seda ennetada. Selleks on sisejulgeoleku valdkonda väga erinevatesse ametitesse vaja inimesi, kes tunnevad psühholoogiat, sotsiaalteadusi, juhtimist ja õigust. Hea palgaga põnevad ja olulised töökohad ootavad just nii-öelda pehmete oskustega noori,“ selgitab Sisekaitseakadeemia justiitskolledži juht Laura Kikas.

Tule aita seadust rikkunud inimestel tagasi õigele rajale saada

Tänapäevane Eesti vanglasüsteem on täiesti erinev kasvõi USA filmidest ja sarjadest nähtud stereotüüpidest. Enamik inimesi, kes vangi satub, on seadust rikkunud raskete olude ja õnnetute situatsioonide tõttu. Tänapäevase vangla eesmärk on inimest aidata – anda nõu ja tuge, et inimene saaks oma elu korda teha ja edaspidi seadust rikkumata hästi elada.

Eesti vanglasüsteem on selles edukas – ligi 70% vangi sattunutest pärast karistuse kandmist enam seadust ei riku. Võtmetähtsusega on siin mitmekülgsete oskustega spetsialistid , kelle tõsise ametinimetuse inspektor-kontaktisik taga peitub hoopis psühholoog, jurist, karjäärinõustaja, innustav juht ja veel mitu olulist rolli.

Kontaktisikud on need, kes panevad koos iga vangi sattunuga paika personaalse plaani, kuidas inimene jõuab läbi nõustamise, teraapia ja hariduse samm-sammult tagasi tavaellu ning on edaspidi edukas. Kontaktisikud on õnnetu saatusega inimeste aitamise jaoks üliolulised – aga iga kolmas-neljas kontaktisik on täna puudu.