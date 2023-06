Artur: „Ma võidan nii aastas mitusada eurot, lisaks saan keskkonnale head teha!“

Artur (24) õpib Tartu ülikoolis majandust. Magistriõppe kõrvalt käib ta ka tööl – seetõttu tuleb noormehel sageli Tallinna-Tartu vahet sõita. Pealinnas elab ta ühetoalises Kalamaja korteris. Artur on rõõmus, et avastas Minu Alexela kliendiprogrammi, sest see aitab tal kulud kontrolli all hoida.