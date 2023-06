Abiellumine on populaarne: mullu sõlmitud abielude arv oli viimase 28 aasta kõrgeim

Eesti abielude statistikas loetakse kokku kõik Eesti alaliste elanike sõlmitud abielud, ka need, mis toimuvad välismaal. Selgub, et 2022. aastal registreeriti välismaal 898 abielu, mis on ligikaudu 12,5% kõikidest eelmisel aasta abieludest. Välismaal abiellunud paaride seas on üks partneritest enamasti pärit välismaalt või eestlane, kes elab alaliselt välismaal. Näiteks 103 eestlannat abiellus välismaal oma mitte-eestlasest kaasaga. 898 abiellunud paarist vaid 45 olid sellised, kus mõlemad partnerid olid eestlased ning Eesti alalised elanikud.