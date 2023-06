Parempoolsete liikmeskond ületas 600 piiri: erakonnaga liitusid Ilmar Raag ja Kaarel Kose

Parempoolsete esimees Lavly Perling selgitas et erakonna kasvutempo on riigikogu valimiste järgselt olnud stabiilne ja uusi liikmeid lisandub iganädalaselt. Ta lisas, et selgepiiriline parempoolne maailmavaade on liituma kutsunud mõttekaaslasi erinevatelt elualadelt, kes usuvad vabasse, jõukasse ja eestimeelsesse riiki.

„Viimase aja vastutustundetu riigijuhtimise, laristamise ja järsu maksutõusu tõttu on huvi Parempoolsete vastu tõusnud – inimesed näevad vajadust edumeelse ja vatud poliitilise jõu järele, kes seisab jätkusuutliku majanduskasvu ja ettevõtluse arengu eest,” kommenteeris Perling.

Filmimees, julgeolekuekspert ja kaitseliitlane Ilmar Raag tegi erakonnaga liitumise otsuse seetõttu, et polnud rahul praeguse valitsuse maksuotsustega. Raag, kes kandideeris Parempoolsete nimekirjas märtsikuus riigikogu valimisel, kommenteeris, et tema viis lõpliku otsuseni erakonnaga liituda ettevõtjate konkurentsivõimet kärpiv ja läbimõtlematu maksutõus.

Raag on Parempoolsetega ühel meelel, et praegune maksutõusuplaan Eesti majandust kasvule ei vii ning tarvis on hoopis ulatuslikku riigi kulude kärpimist.

Tuntud muusik ja Harjumaa Omavalitsuste Liidus rahvusvahelisi koostööprojekte koordineeriv Kaarel Kose kandideeris samuti Parempoolsete nimekirjas tänavustel parlamendivalimistel. Kose sõnul andis esimene kandideerimiskogemus veendumuse, et just Parempoolsete ridades on võimalik talle olulistel teemadel kaasa rääkida.