100 AASTAT TRALLI JA TRAAGIKAT: kuidas on ilmataat jaanipühade ajal tujutsenud? Kus ja millal paarutab enim roolijoodikuid?

Jaanipäeva tähistatakse 24. juunil, kuid sellest tähtsamgi päev on 23. juuni, kui tähistatakse võidupüha – päeva, mil eestlased andsid 1919. aasta Võnnu lahingus tappa igipõlistele vaenlastele ehk sakslastele. Praktikas on 23. juuni veelgi tähtsam seepärast, et just siis süüdatakse lõke, taustaks grill ja joogid. Selle õnnestumiseks peab aga ilmataat olema lahke – muidu kükitavad kõik kokkutulnud katuse all ning mõtisklevad, miks üldse teisele poole Eestit sõideti.