EVELIIS PADAR: Ka täna hommikul tõusis päike idast ja rahvastikuregistris polnud kellegi abielu neile ootamatult tühistatud

Suure tõenäosusega on seis sama ka 2024. aasta 1. jaanuaril, mil Eestis hakkab kehtima abieluvõrdsus. Meil on põhjust tähistada aasta(kümne)te pikkuse töö vilju, mille tulemusel osal ühiskonnast, keda riik oli seni kohelnud teisejärguliste kodanikena, on tagatud samaväärsed õigused kõigi teistega.