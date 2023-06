Kohtuotsus jõustus: kirjanik tasus Marti Kuusikule hüvitise

Marti Kuusiku advokaat Märt Mürk on öelnud, et Harju maakohus motiveeris otsust väga põhjalikult, tuues muu hulgas välja, et kostja ei ole ühegi oma väite puhul tõendanud, et see vastaks tõele. „Kohus kinnitas üle, et ainuüksi ajakirjanduses avaldatud väidetele tuginemine ei vabasta vastutusest – igaüks peab enne väidete avaldamist kaaluma, kas teise inimese kohta selliste sõnade avaldamine on ikkagi põhjendatud. Samuti ei ole lubatud jätta avalikkusele kellegi kohta eksitavat muljet,“ rääkis Mürk. „Ühtlasi selgitas kohus üle, et kuigi avaliku elu tegelased peavad olema valmis suuremat kriitikat taluma, ei pea ka avaliku elu tegelane taluma niivõrd intensiivset õiguste riivet, ja seda eriti olukorras, kus avaldatu ei seostu isiku avaliku tegevusega.“ Kohtuotsust ei vaidlustatud, see on nüüdseks jõustunud. Mürgi sõnul on Grauberg on kohtuotsusega välja mõistetud summad tasunud. Delfi teatel andis Kuusik Graubergi kohtusse kommentaaride pärast, milles Grauberg nimetas teda sadistlikuks vägivallatsejaks ja nõudis talle vangistust.