Venelaste purustatud Amandus Adamsoni vabadussammas sai 82 aasta järel taas oma kohale

Teisipäeva pärastlõunal tõstis kraana Viljandi südalinnas paika Vabadussõjas langenuile pühendatud mälestusmärgi skulptuurid. Vene okupandid purustasid skulptor Amandus Adamsoni loodud uhke monumendi juba 1941. aasta 19. juunil. Irooniline on, et Eesti kauneima Vabadussõjas langenute mälestusmärgi taastamist takistas endine parteimaja, mis oli nimme ehitatud just samba kohale.