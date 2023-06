JUHTKIRI | Kust need uued kontaveidid tulevad?

Eilne päev tõi veel ühe tähtsa uudise. Tennisist Anett Kontaveidi ootamatu tippspordist loobumise teade jätab meile väga vähe neid maailma tipus olevad kehakultuurlasi, kelle saavutustele kaasa elada. Keda meie poisid ja plikad saaksid oma vaimusilmas hoida, kui õues üksteiselt mõõtu võtavad.

Ja siin ongi peamine probleem. Kui teistes maades ringi reisida, ajab iga maja nurga taga lastekamp palli taga. Meil aga näeb seda väga harva. Kuidas sa ajad seda palli taga, kui esimese põntsatuse peale kerkib aknale kuri nägu ühes sajatustega?

On arusaadav, et tennisepalli või muu eseme rütmiline toksimine vastu majaseina või asfalti käib närvidele. Miks nad ei võiks seda kuskil mujal teha? Aga kus? Suur osa kohalikke staadione on lukus. Või siis kasutamiseks täiskasvanute range valve all – ehk siis ainult trenniskäijatele.

Tundub, et meil saabki laps sporti harrastada vaid trennis. Tänapäeval tähendab see logistikasurvet lapsevanematele. Ehk sageli läbi tipptunni autoga vedamist ühest linnaotsast teise, sest nii on otstarbekam, arvestades ühistranspordivõrku ja kodutööde hulka.

Samal ajal avaldatakse järjest ahastavaid karjatusi teemal, et lapsed on ülekaalulised. Et lasteaialapsedki ei viitsivat enam joosta. See kõik tekitab hullumeelse olukorra, mis meenutab stseeni „Suvitajatest“, kus perenaine küsib Kohviveski käest: „Millised need lapsed siis peaksid olema?“