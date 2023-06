Pärnu skatepargi ehitusel rikkus unetu linnakodanik maa-aluse torustiku ära

Pärnu linnavalitsuse ehituse peaspetsialisti Neeme Miti sõnul töötati objektil pimedani ja mindi siis ära, jättes aiaga piiratud alal kompressori tööle. „Ilmselt üks unetu otsustas kompressori juhtme välja tõmmata ja sellega kaasnes enamikus torustikus märja suka kokku kukkumine. Kompressor oli vajalik toru siseseintele kleepunud materjali kindla ja stabiilse surve all hoidmiseks, et saavutada kõikjal kuni materjali kivistumiseni ühtlane kiht. Kompressori väljalülitamisel materjal tilgub ja venib alla ning ummistab kivistudes toru,“ selgitas Mitt.

Hommikul asuti lahendusi otsima, kuidas torustiku ummistanud täiteainet ilma torusid lahti kaevamata sulatada. Esialgu on selgusetu, kas see õnnestub ja kui kaua aega võtab. Igatahes on nüüd lootus, et skatepark jaanipäevaks korda õnnestub teha, kustunud.