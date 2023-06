SÕJAKOKKUVÕTE | Ungari ei lase Ukraina sõjavange vabaks

Ukraina siseministeerium teatas, et Hersoni oblastis on Dnipro jõe paremkaldal endiselt üle ujutatud neli asulat ja 818 elumaja.

Moldova riigikohus keelustas venemeelse erakonna Shor tegevuse. Partei juht on ärimees Ilan Shor, kellele Euroopa Liit ja USA on kehtestanud sanktsioonid. Shor on õhutanud Moldovas rahutusi, korraldades proteste Moldova Euroopa-meelse valitsuse vastu. Selle aasta veebruaris olid Moldovas ärevad ajad, president Maia Sandu hoiatas, et Moskva kavatseb korraldada riigipöörde. Moldovlastele andis toimuvast märku Ukraina luure. Plaani järgi pidanuks tsiviilelanikeks maskeerunud sõjaväelise eriõppega venelased hõivama valitsushoone ja võtma seal inimesi pantvangi. Kohus otsustas, et Shori parlamendiliikmed võivad tööd jätkata parteitute saadikutena, kuid teistesse erakondadesse nad astuda ei tohi.