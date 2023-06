AJALOOLINE OTSUS! Pärast pikka solgutamist saab Eestiski abielust kahe täisealise inimese liit

„Abieluvõrdsus muudab meid ühiskonnana arvestavamaks ja olen siiralt tänulik, et LGBT+ kogukond on kõikide nende aastate jooksul olnud nõnda mõistev ja kannatlik,“ teatas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo hääletuse järel. EKRE esindaja Varro Vooglaid nimetas päeva Eesti suureks häbiplekiks. „Meie, konservatiivid, ei kavatse abielu ja perekonna tähenduse väärastamisega mitte kunagi leppida. Vastupidi, me näitame selle suhtes üles täielikku leppimatust, kui vaja, siis ka kodanikuallumatuse teel,“ ütles Vooglaid, andes ühtlasi välja veksli, et abielu tähendus pööratakse esimesel võimalusel tagasi.