ÕL VIDEO | MÕÕTMINE NÄITAB 51 KRAADI! Mis saab laulupeolistest? „Alati ikka keegi minestas.“

Varustatud soojuskaameraga, astume kell 14 läbi lauluväljaku Mere väravate. Kraade on õues 26, millele pakub jahutust kerge meretuul. Puude varjus laulukaare poole kõndides ei saa kuidagi kurta, et oleks liigselt kuum. Teeme kiire mõõdistuse soojuskaameraga ja see näitab maapinna soojuseks 23 kraadi. See on ju päris mõnus!