HÜVASTI, KIGOMA: lahkus Tallinna loomaaia auväärne ninasarvik

„Kui eile teada sain, olin päris endast väljas,“ räägib endine loomaaia direktor Mati Kaal. Kaal möönab, et selliseid õnnetusi juhtub harva ja tegu on äärmiselt tobeda ning ebatüüpilise õnnetusega. Aga kui poolteist tonni kaaluv ninasarvik paanikasse läheb, on teda raske rahustada. Loom käitus ettearvamatult.