PETLIK PALAGAN | Jaanus Riimets: kui inimesed ei usalda riigile makse maksta, siis ei hakka nad seda riiki ka vajadusel relvaga kaitsma

Vähesed oskasid oodata, et juunis 40 alanud palagan tõepoolest ka kord otsa saab. Selle süsteemi taga olid ju suured tuumarelvakogused ja ka maaväed. KGB-st rääkimata, kes valvas vaat et iga väiksemagi piuksatuse järele, et ometi ei kuulduks avalikult, et „see ei lähe kogunisti mitte“.