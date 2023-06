AJALOOLINE OTSUS: Eestis hakkab kehtima abieluvõrdsus

„Igaühel peab olema võimalus abielluda inimesega, keda armastab ja kellega soovib oma elu siduda. Selle otsusega astume lõpuks teiste Põhjamaade ja kõigi teiste maailma demokraatlike riikide hulka, kus see õigus tagatud on,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „See on otsus, mis ei võta kelleltki midagi ära, aga annab paljudele midagi väga olulist juurde. Ühtlasi näitab see, et meie ühiskond on hooliv ja peame üksteisest lugu. Olen Eesti üle uhke.“

„Abieluvõrdsus muudab meid ühiskonnana arvestavamaks ja ma olen siiralt tänulik, et LGBT+ kogukond on kõikide nende aastate jooksul olnud nõnda mõistev ja kannatlik,“ märkis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Kuigi tegemist on paljuski tehniliste õigusruumi muudatustega, ei saa me mööda vaadata nende otsuste märgilisusest. Loodan, et ajapikku näevad ka kriitikud, et sellistest sammudest me võidame, mitte ei kaota. Ühesugused õigused kõigile on midagi nõnda elementaarset, et need diskussioonid on oma sisult kuulunud tegelikult taasiseseisvunud Eesti algusaastatesse. Mul on hea meel, et täna see valik aga kõigist hooliva ja edumeelse Eesti jaoks langetati,“ sõnas ta.