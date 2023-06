OTSE | Riigikogu 40 saadikut avaldavad Kaja Kallasele umbusaldust: Eesti Vabariigi peaminister ei ole ainult ühe erakonna esimees, ta peab suhtuma kogu ühiskonda austavalt

„Öeldakse, et staatus kohustab. Eesti Vabariigi peaminister ei ole ainult ühe erakonna esimees, ei ole ainult valitsuskoalitsiooni juht. Ta peab suhtuma kogu ühiskonda austavalt. Kahjuks on peaminister tõestanud, et ta seda ei soovi ega suuda. See argument, et keegi kuskil ütles ka või vaadake, mis te enne ütlesite – no kogu austuses: kas see on tegelikult peaministri vääriline vastulause? Mitte see, et kas mu tegevus on õige või kas see on mõistlik, vaid see, et kuskil keegi tegi ka nii. Ma arvan, et me juba lastele õpetame, et see ei ole mingi argument. Veel vähem saab ta olla argument valitsusjuhi jaoks,“ tõdes keskerakondalne Tanel Kiik umbusaldusavaldust esitades.