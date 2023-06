Opositsiooni umbusaldusavaldus Kaja Kallasele kukkus läbi

Kallasele umbusalduse avaldamise poolt oli 34 ja selle vastu hääletas 57 riigikogu liiget. Peaministrile ja seega kogu valitsusele umbusalduse avaldamiseks olnuks vaja vähemalt 51 häält.

Umbusaldusavalduse algatajaid esindanud Tanel Kiik ütles, et opositsiooni saadikute hinnangul on Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuskoalitsioon asunud ellu viima lühinägelikke ja perevaenulikke otsuseid.

„Valitsus juhib riiki täiesti vales suunas ning süvendab oma tegevusega rahvastiku‑, majandus‑ ja usalduskriisi,“ sõnas ta ning viitas eile alanud ja täna lõppenud erakorralisele istungjärgule, kus tema sõnul võeti järjestikku vastu Eesti inimeste ja perede toimetulekut ja heaolu halvendavaid otsuseid. Kiige sõnul surub valitsus kiirkorras läbi poliitikat, millele pole valimistel mandaati saadud ning mille pikaajalisi negatiivseid mõjusid pole hinnatud.

„Seetõttu taotlevad Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni 40 saadikut peaminister Kaja Kallasele umbusalduse avaldamist vale ja valeliku poliitika, ebaväärika sõnakasutuse ning parlamendi tasalülitamise tõttu,“ lausus Kiik.

Peaminister Kaja Kallas tänas Riigikogu liikmeid valitsuse poliitika arutamise ja vastupidamise eest. Ta osutas, et riigi eelarves on suur puudujääk ja tema erakond lubas oma valimisprogrammis riigi rahanduse korda teha. „Püsivalt puudujäägis eelarve ei ole jätkusuutlik, võlgade jätmine oma laste kaela ei ole jätkusuutlik,“ toonitas ta. Peaminister osutas, et maksudega seotud otsused ei ole populaarsed, ent neid ei saa edasi lükata.

Peretoetuste kärpimisest rääkides ütles Kallas, et need on endiselt väga helded ja suuremad kui mullu. „Kui inimesed 2022. aastal said hakkama, siis nüüd, kus see toetus on tõusnud, saavad nad kindlasti hakkama, eriti olukorras, kus inflatsioon on alla minemas ja sellel aastal tuleb kuskil 9%, kus inimeste ostujõud on reaalselt suurenemas,“ lausus ta.

Sooneutraalsest abielust rääkides ütles peaminister, et valimiste eel polnud see tema lubadus, ent koalitsiooni moodustades kuulati partnerite argumente ja leiti, et mõistlik on see küsimus lõplikult lahendada, et ei peaks enam võitlema ja kõigil oleks võrdsed õigused.