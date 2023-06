Raplamaa Sõnumite peatoimetaja Tõnis Tõnisson: tahaksin peaministrile sügavalt silma vaadata

Eriti jahmatavad on need korrad, kui pea- või näiteks rahandusminister räägivad ajakirjandusest ja sellest, kuidas napilt aasta tagasi üks eelmine valitsus tegi ajakirjandusele käibemaksu alandamisega heateo, mida ajakirjandus ei ole osanud vastavalt hinnata ning kuidas nüüd on taas karjuv vajadus need protsendid tagasi võtta, sest riik on hädas. Keegi on välja arvutanud, et ajakirjandusväljaannete käibemaksu üheksale protsendile tagasitõstmisega päästaks poole miljardi sügavusest eelarveaugust tervelt neli miljonit.

Kas see keegi, kes koalitsioonis arvutusi teeb, tõesti ei tea, milliseid ohtusid selline lahmimine endas kätkeb nii meie demokraatiale kui ka riigi julgeolekule tervikuna?

Olen peaaegu 40 aastat ajakirjanduses töötanud. Mul on reaalne kogemus tsensuuri all kirjutamise ja mõtete ridade vahele peitmise ajast. See aitab mul noortest paremini tajuda ohtusid vabale sõnale ja sealt kaudu demokraatiale.

Napid paarkümmend aastat ja võib olla pisut peale. Umbes nii pikk on taasiseseisvunud Eesti vaba sõna ja sõltumatu ajakirjanduse lugu. Miks mitte 33? Totalitaarsest ühiskonnast väljudes ei ole kellelgi võimalik kohe vabaks saada, ka inimesed vajavad üleminekuks aega, et uut olukorda mõista ja sellega kohaneda. Ka ajakirjanikel tuli paljusid asju enda jaoks ümber mõtestada ja uute reeglite järgi toimima hakata. Kaugeltki mitte kõik üheksakümnendate alguses ajakirjanduses olnud ei läbinud seda kursust ja astusid kõrvale. Samas võime kinnitada, et võrreldes mitme teise samalt positsioonilt alustanud vaba rahvaga, oleme tervikut vaadates siiski edukad olnud. See ei ole olnud kerge tee. Eelnenud poole sajandi jooksul väga selgelt reglementeeritud tingimustes kujundatud homo soveticus on nähtus, mis niisama lihtsalt jälgi jätmata kao. Sellele viitavad ka sotsiaalmeedias aeg-ajalt lahvatavad sovetinostalgia ilmingud ning erinevate poliitikute väga kummalised demokraatiatõlgendused.

Ka ihalus karmi käe järele, mis kõik asjad korda paneb, on homo soveticus´e geenides. Miks me arvame, et seda kultiveeriti ainult Venemaal ja Valgevenes? Tegelikult jõuti seda poole sajandiga levitada kõigis idabloki maades. Eesti ei erine ülejäänutest. Ka meil vaenatakse avalikult sõltumatut ajakirjandust ja kummardatakse üsna küsitava sisuga sotsiaalmeediat ning selge ideoloogiaga tasuta uudiste portaale. Kui selles ei nähta julgeolekuohtu, siis peaks see tõdemus meid murelikuks tegema.

Siit ajakirjanduse juurde. Ajakirjandus ei ole üks paljudest majandusharudest, see on pigem missiooniettevõtlus, kus ärihuvid ei ole esiplaanil. Meie ajakirjandus ei ole kaugeltki veel täiuslik, aga on sellele ilmselt nii mõnegi silmis hirmuäratavalt lähedale jõudnud. Kas mitte see ei ole põhjus, miks poliitiline opositsioon koostöös nüüd siis juba ka koalitsiooniga on moodustanud ajakirjanduse vastu ühisrinde. Kuigi ka see ei pea meid üllatama. 33aastase riigina oleme ikka alles üleminekuajas ja meid on väga kerge õigelt rajalt kõrvale juhtida. Näiteks Ungari teele või idasuunale seada. Meil on juba praegu arvestatav hulk inimesi, kes siinkohal küsivad, et mis sellel Ungari teel või Vene suunal siis viga on.

Ajakirjandus ei vaja heategusid ega kingitusi. Ammugi mitte poliitikutelt, olgu nad siis koalitsioonist või opositsioonist. Meie eetikakoodeks ei lubaks seda isegi vastu võtta. Ja üldse – mis ajast saab mingi seltskond poliitikuid normaalse majandus- ning ka maksusüsteemi kujundamist kingituseks pidada. Kas see ei lõhna kuidagi ebameeldivalt kui peaminister ütleb ja rahandusminister kinnitab, et me tegime teile heateo, aga te ei käitunud ootuspäraselt ja me võtame selle nüüd tagasi?