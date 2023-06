Tartu Maakohus kinnitas makseraskustesse sattunud Saaremaa Lihatööstuse saneerimiskava

Saaremaa Lihatööstuse omaniku Vjatšeslav Leedo sõnul ettevõtte ajutiste makseraskuste peamine põhjus on mitmeid aastaid Eesti toiduainetööstust räsinud ahelkriiside rägastik, milles kõige suuremaks kaotajaks on senini olnud just lihatööstus. 2022. aasta lõppes lihatööstuse sektorile 22 miljonise kahjumiga, aga ka 2023. aasta esimene kvartal tõi kogu sektorile juba üle 8 miljoni kahjumit.

Saaremaa Lihatööstust esindanud advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaadi Paavo Kochi sõnul ettevõtte saneerimise ettevalmistus oli pingeline, samas intellektuaalselt väljakutsuv töö.

„Saaremaa Lihatööstus on armastatud bränd ning sellel on regionaalselt niivõrd oluline mõju, et tegemist on väga märgilise saneerimislooga, ent pingutused on end õigustanud. Tänane kohtuotsus on kindel töövõit, mis tõestab, et ükski olukord ei ole lootusetu ning annab ka teistele raskustesse sattunud ettevõtetele põhjust vaadata tulevikku helgemalt,“ ütles Koch, kelle sõnul Eesti saneerimisseadus õigusliku päästerõngana täidab kenasti oma ülesannet.