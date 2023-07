VILLU KANGURI VAATLUSED | Inimene peaks tundma rõõmu igast päevast, isegi kui ta selle maha magab

Inimene peaks tundma rõõmu igast päevast. Isegi kui ta selle maha magab. Olen muuseas kuldne pärastlõunani tukkuja. Ent võibolla vabandab seda see, et tunnen õnne öödest. See on minu n-ö kvaliteetaeg. Ei, ma pole lunaatik, aga niipea, kui pimedaks läheb, kisub mind mõtterännakutele. Ei väida, et päeval pea päris tühi on. Aga siis see parasjagu salvestab. Nii et rööprähklemisel pole mõtet. Iga asi peab tulema omal ajal. Isegi siis, kui ööd on meil valged…