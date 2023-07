Tooted, mis võiksid olla iga peatse ema ostunimekirjas!

Parimate tulemuste saamiseks kanda kohe pärast sünnitust!

Foto : Kidsmed

Kolmandaks tooteks võiks igal imetaval emal olla olemas Silver Caps hõbedast nibukaitsmed. Toode, mis on võitnud nii paljude emade südameid. Ei mingeid nibukreeme või muid kompresse enam. Väga kiirelt aitavad hõbedast nibukaitsmed leevendada nibude valulikkust ja isegi lõhesid. Nii emadele kui ka beebidele on hõbekaitsmed tõhus ja hea alternatiiv, eriti võrreldes selliste hooldustega nagu salvid, soolalahused või kompressid. Erinevalt traditsioonilistest ravimeetoditest ei mõjuta hõbekaitsmed rinnapiima lõhna, maitset ega koostist. Lisaks on hõbekaitsmed vormitud täiuslikult, et need sobiksid ideaalselt igale nibule. Hõbeda tervendav ja antibakteriaalne toime on teaduslikult tõestatud, mistõttu kasutatakse seda palju meditsiinivaldkondades.