RAHANDUSMINISTEERIUM LAENUVÕTMISEST: „saab“ ja „on tegelikult vaja“ on erinevad mõisted

Üldises mõttes on selle tabeli näol tegemist üsna tüüpilise võla jätkusuutlikkuse arvutusega, mida nii rahvusvahelised organisatsioonid (näiteks IMF, Euroopa Komisjon) kui ka kõik rahandusministeeriumid tegelikult metoodikana loomulikult teavad ja mida ka tegelikkuses ühe analüüsimeetodina üsna igapäevaselt tehakse. Huvilisel soovitan otsida internetist märksõna „debt sustainability analysis“ ja kindlasti saab vasteks palju kirjandust nii metoodika kui ka tulemuste kohta. Kümne aasta taguses suures finantskriisis olid seda tüüpi arvutused Kreeka võlaprobleemide analüüsiks ja sealt välja saamiseks kesksel kohal. Aga lihtsustatult jah – kõik need arvutused toimivad sisuliselt loogikal, et seni kuni majanduskasv ületab intressimäära on võlakoormus kõigi muude tingimuste samaks jäädes kahanev. Ja kehtib ka vastupidi: kui intressimäär ületab majanduskasvu, siis hakkab võlakoormus kõigi muude tingimuste samaks jäädes kasvama.

Võtmeküsimusi on sellise analüüsi puhul kaks, sest seda tüüpi analüüs on väga tundlik kahe eelduse ja nende muutuste osas. Esiteks intresside arengu paikapidavus ja teiseks majanduskasvu eelduste paikapidavus. Ajaloos jah, Eesti on kasvanud nominaalses mõttes kiiremini kui jõukamad Euroopa riigid, kuid täna oleme olukorras, kus meie hinnatase on väga-väga lähedal Euroopa keskmisele ja ka jõukuse osas ei ole me Euroopa keskmisest kaugel. Seetõttu ei ole tegelikult kuigi triviaalne võtta eelduseks, et majanduse nominaalkasv jääbki 6,5% peale. Kui vaadata ajas tagasi, siis aastatel 2009–2019 oli Eestis keskmiseks nominaalkasvuks 5% ehk jätkusuutlikkuse arvutuste mõistes üsna oluliselt madalam. Miks peaks siit järsku kasv püsivalt kiirenema 6,5%-ni? Tuleb ju arvestada ka seda, et mida jõukamaks me oleme saanud, seda rohkem on ammendunud konvergentsist tulenev kiirema kasvu puhver, mis 2009 aastal oli kindlasti suurem kui on 2023. aastal. Hetkel, kui me Euroopa elatustasemele enam ei lähene jääb ka meie kasvutempo sarnaseks Euroopa omale.

Sama lugu on intressidega. Viimased 10 aastat null-intresssi oli pigem ikkagi erand. Uuringud, mis vaatavad ajas tagasi 600–700 aastat ehk keskaega on leidnud, et reaalintress on viimasest 600st aastast 590-l aastal kõikunud enam-vähem 5% piires (tegelikult 5-10% vahel) ja see on number, millele tuleb inflatsioon juurde lisada. Seega 4% intressimäära ootust võib osutuda optimistlikuks. Ka on oluline eelkõige see, et võlakirjainvestorid ehk finantsturud usuvad, et riigi poolt makstav intress jääb laias laastus madalamaks riigi majanduskasvust. Niipea kui kaob usk selle vastu – kas siis riigi sellise poliitika tõttu, mis tekitab tõsised kahtlused majanduskasvu jätkumise kohta võib tekkida olukord, kus see usk sellise valemi paikapidavusse kaob ja riigi intress hüppab pikaks ajaks kõrgemale majanduskasvust. Mingis mõttes see oli ju ka Kreeka riigivõla probleem kümme aastat tagasi tingitud sellest, et majanduskasv oli madalam kui riigivõlga intressikulud ja Kreeka riik ei suutnud ka usutaval moel näidata, et miks või kuidas nende majandus suudab sellest võlast välja kasvada (ehk majanduskasv ületaks intressikulu kasvu).