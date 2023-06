OTSEBLOGI | Venemaa korraldas üle Ukraina järjekordse õhurünnaku

Nii Ukraina kui ka Venemaa väed kannavad suuri kaotusi, teatas Briti sõjaväeluure kaks nädalat pärast Ukraina vasturünnaku algust. Vene vägede kaotuste tase on Briti ametnike sõnul kõrgeim pärast märtsis Bahmuti pärast peetud lahingu haripunkti.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et Ukraina peab valmistuma raskeks võitluseks, kuna suurem lahing on alles ees. Maliari sõnul on Venemaa koondanud idasse märkimisväärse hulga üksusi, sealhulgas õhurünnakvägesid.

Maliar kinnitas, et Ukraina vallutas tagasi Piatõhkhatki küla, mis asub riigi Aasovi mere rannikule viiva otsetee lähedal. See tõstab viimase kahe nädala jooksul vabastatud asulate arvu kaheksani, kusjuures väidetavalt on okupatsioonivägedelt konfiskeeritud 113 ruutkilomeetrit territooriumi.

Vangistatud Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi kutsus oma toetajaid üles alustama laiaulatuslikku kampaaniat Moskva tegevuse vastu Ukrainas, kuna ta anti kohtu alla uute süüdistustega äärmusluses, mis võib teda kümneid aastaid trellide taga hoida. Navalnõi kuulutas oma liitlaste sotsiaalmeediasse postitatud avalduses, et otsus tema kohtuprotsess lõpetada on märk Venemaa presidendi Vladimir Putini hirmust.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et on palunud Hiina valitsusel olla valvsad eraettevõtete suhtes, kes võivad pakkuda Venemaale Ukraina vastu kasutatavat tehnoloogiat, kuigi ta kinnitas, et pole näinud tõendeid selle kohta, et Peking osutaks Moskvale sõjalist abi.

Briti valitsus teatas kavatsusest karmistada Venemaa-vastaste sanktsioonide poliitikat, sealhulgas kehtestada seadusandlus varade külmutamiseks seni, kuni Moskva on nõustunud Ukrainale hüvitist maksma. Uued meetmed nõuavad, et kõik sanktsioonide alla määratud isikud avalikustaksid oma Suurbritannias hoitavad varad.

Foto lõhkeainega koormatud autost, mis oli pargitud Ukraina Kahhovka tammi otsa veidi enne selle purunemist, on väidetavalt lisatõendeid selle kohta, et tammi lõhkumise taga oli Venemaa.

Kiiev süüdistas Budapesti ligipääsu keelamises 11 Ukraina sõjavangile, kelle Venemaa andis üle Ungarile. „Kõik Ukraina diplomaatide viimaste päevade katsed luua otsekontakt Ukraina kodanikega on nurjunud,“ ütles välisministeeriumi pressiesindaja Oleg Nikolenko Facebookis. „Põhimõtteliselt hoitakse neid isolatsioonis.“