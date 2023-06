VÕIDUJOOKS AJAGA: Titanicu vrakki uudistama läinud allveelaeva võimalikust asukohast kuuldi veealust kopsimist

Pühapäeva hommikul Titanicu poole suundunud allveelaev Titan kaotas ühenduse USA rannikuvalvega tund ja 45 minutit pärast teekonna algust. Laeva pardal on teadaolevalt viis inimest, teiste seas Briti ärimees Hamish Harding ning Pakistani ettevõtja Shahzada Dawood ja tolle poeg Suleman. Lisaks arvatakse, et pardal on veel prantslasest mereuurija ning endine mereväelane Paul-Henry Nargeolet (kelle hüüdmineks olla „Mister Titanic“) ja allveelaeva omava ettevõtte OceanGate'i tegevjuht Stockton Rush.