JUHTKIRI | Läidame jaanitule, aga enne hoolitseme ohutuse eest

Rahvas küll veidi torises, aga jutt oli selge ja lühike: jääb ära. Pole vaja riskida, kuigi ümbrus oli kenasti puhastatud. Tänavu on asi veelgi karmim. Poolsajandi kuivim kevadsuvi on toonud endaga kaasa eriti tuleohtliku aja. Põleng võib tekkida piskust ja levida hirmsa kiirusega. Juunis põles Koigis ühe peremehe isatalu maha. Tuli sai alguse arvatavasti ketaslõikuri sädemest.

Me ei leia, et jaanitulest tuleks tänavu üldse loobuda. See oleks nagu jõululaupäeval verivorstidest ja hapukapsast ilmajätmine. Tuimad eestlased kannatavad küll palju välja, kuid jaanituli on osa meie ürgsest enesekinnitusest. Üldises negatiivsete uudiste müriaadis teeks pime jaaniöö hingele liialt haiget. Tasub meeles pidada, et inimene võiks olla vähemalt ajumahu poolest vastutusvõimeline ja ettevaatlik olend.