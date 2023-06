PASTORAAL UUSELAMURAJOONIS: Ülenurme elanikke vaevavad lärmakad lihaveised. Loomapidaja: „See on lihtsalt kius!“

„Praegu on kerget aroomi tunda, aga mõnikord peame lausa sitahaisu sees elama, siis ei saa väljas pesu kuivatada, sest pärast on laudalõhn juures,“ räägib Mariana. „Minu jaoks tegelikult probleemi pole, mul on konditsioneer, panen aknad uksed kinni. Mind ärritab, et kogu aeg räägitakse: hoidke energiat kokku. Aga meid sunnitakse energiat kasutama, sest ma pean aknad-uksed kinni panema ja pesu kuivatama kuivatiga.“