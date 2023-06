SPIOONID, KÕUTS JA AHNE NAINE. Kuidas Hiina luure tuntud mereteadlase enda heaks tööle meelitas

Miks läks nii, et kohus karistas mereteadlast Tarmo Kõutsi spionaaži eest kolmeaastase, aga tema sõbrannat Gerli Mutsot ligi kolm korda pikema, kaheksa ja poole aastase vangistusega?

Tagasihoidlikku konsultatsiooniäri pidanud Mutso kohtuasja andmed said eelmisel nädalal avalikuks ja näitavad, miks naine nii pikalt rootsi kardinate taga peab istuma. See on lugu sellest, kuidas Hiina luure pahaaimamatuid inimesi enda heaks tööle värbab.