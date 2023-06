Päästeamet: jaanilõket tohib teha, aga mitte metsas

Alates 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine. Lahtise tule tegemine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel. Päästjad käivad kontrollreididel ning kui keegi teeb keelatud kohas tuld, siis antakse korraldus lahtine tuli kustutada või kustutavad päästjad selle ise. Rikkumise eest on võimalik rahatrahvi teha kuni 1200 eurot eraisikule ja kuni 3200 eurot juriidilisele isikule.