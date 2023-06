SÕJAKOKKUVÕTE | Odessa rannad suleti

Vangistatud Kremli kriitik Aleksei Navalnõi läks esmaspäeval kohtu alla süüdistatuna äärmusluses. Süüdimõistmise korral ootab teda veel kuni 30 aastat trellide taga. Teda süüdistatakse muu hulgas äärmusliku tegevuse rahastamises, äärmuslikule tegevusele avalikus õhutamises ja natsiideoloogia taastamises. Tema meeskond kommenteeris, et see on esimene ametlikult poliitiline juhtum tema vastu. Navalnõi sõnul andsid prokurörid talle üle 3828 lehekülge süüdistusi kuritegude kohta, mida ta oli justkui trellide tagant sooritanud. „Kuigi nende köidete mahukusest on selgelt näha, et minu näol on tegemist osava ja järjekindla kriminaaliga, on neist võimatu välja selgitada, milles mind täpsemalt ikkagi süüdistatakse,“ kommenteeris Navalnõi. Kohtuprotsess ei toimu Moskvas, vaid karistuskoloonias, kus ta kinni istub.