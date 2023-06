Uuring: tuumajaama rajamisel oleks juurde vaja päästjaid ja politseinikke

Eestisse on tuumajaama rajamine julgeoleku seisukohalt võimalik – niiviisi kinnitab esialgne eksperthinnang. Küll aga oleks see ääretult kallis lõbu. Suisa nii kulukas, et siseminister Lauri Läänemets nimetab selleks raha leidmist „pehmelt öeldes küsitavaks“.