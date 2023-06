Coop Lotoga auto võitnud Katrin: „Ega kohe ei uskunud. Hurraa-tunne tuli hiljem.”

Suurest võidust sai Katrin Kivisoo (44) teada nädal varem. „Mulle helistas Coopi esindaja. Olin parajasti kodus, kui see uudis tuli,“ meenutab Katrin, kel oli alguses raske uskuda, et loosiõnn just talle naeratas. „Ega ma kohe ei uskunud. Kohe ei öeldud ka, et auto võitsin. Räägiti, et osalesin loosis ja küsiti, kas ma tean, mis on auhinnaks? Ja siis mulle meenus, et tõepoolest ma osalen loosis ja tuli ka meelde, mis on auhinnaks.“

Esimesena sai võidust teada Katrini abikaasa. „Ta seisis samal ajal minu kõrval, kui kõne tuli ei pidanud talle eraldi ütlemagi – kuulis ise.“ Ka abikaasa olnud esialgu skeptiline. „Ei tekkinud kohe sellist hurraa-tunnet,“ meenutab Katrin.

Väga laialt ei räägitud võidust veel auto üleandmise päevalgi. Rõõmusõnumit jagati vaid lähimate sugulaste ja töökaaslastega. „Helistasin algul ainult oma parimale sõbrannale, kes minuga siia üleandmisele kaasa tuli,“ ütleb Katrin. „Tunneme üksteist juba kakskümmend aastat, kõike teame üksteisest, kõike jagame.“

Mõtlesin just, et ma ei tea kedagi, kes oleks auto võitnud. Aga lehes on iga kord pildid ja võitjad olemas. Nüüd tean, et need on ikka päris autod ja päris inimesed!

„Nii tore, et just Katrinile see võit tuli. Niisugust asja iga päev ei juhtu, korra elus heal juhul, mõnel ei juhtu kunagi,“ õhkab sõbranna. „Ükskord just mõtlesin, et ma ei tea kedagi, kes oleks auto võitnud. Aga lehes on iga kord pildid ja võitjad olemas. Nüüd tean, et need on ikka päris autod ja päris inimesed!“

Kui vaja, langetab puid

Katrin töötab arboristina. „See on valdavalt linnaruumi puude hooldaja ja raiuja,“ selgitab ta. „Kui küsitakse, siis vaatame mõne konkreetse puu või puudegrupi üle, anname hinnangu.“ Enamjaolt on kliendid juba ise aru saanud, et midagi on valesti. „Siis nad võtavad raieloa ja meie käime vaatame üle, teeme hinnapakkumise.“