EESTI TANKLAPEALINN: „Pe***e need kütusehinnad, vähemalt on erinevaid burkse, mida süüa.“

„Elukaaslane rääkis kunagi, et tanklakettidel on mingi riigi toetused, mistõttu peavad neil olema igas piirkonnas tanklad. Ja kuna Jõgeva on keskkoht, siis siia ehitataksegi,“ arutab pereema Anu, miks on tema kodulinnas nii palju kütusepakkujaid. Jutuajamisest koorub välja, et nad ei ole vaimustuses tanklapealinna tiitlist. Naise jaoks ei ole see ligitõmbav, ta tahaks, et linnas oleks rohkem kultuurseid istumiskohti. Mees ütleb jällegi otse: „See [tiitel] on ülepaisutatud p**k.“