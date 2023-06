FOTOD | Kristiines on suur veeavarii: tänavatel olid hiiglaslikud lombid, kraanist tuli sogast vett. Tallinna Vesi: vett võib rahulikult juua, kui see on läbipaistev

Praeguseks hetkeks on ettevõtte teatel avariist mõjutatud kokku 29 kinnistut, kellele on saadetud eraldi teavitus. Ülejäänud piirkonnas on tavapärane olukord taastatud. Kuna veesuund trassis muutus, siis võib kraanivees esineda kohati hägusust. AS Tallinna Vesi korraldab jooksvalt ka eraldi joogivee kvaliteedinäitajate seiret.

Päeval jagasid sotsiaalmeedias kohalikud elanikud, kuidas kraanist ei tule vett üldse või on see sogane ja pruunikat värvi. Tänavatele jõudnud vesi ujutas ka mõne aia üle.

Majaelanik, kelle kodu jääb toru lõhkemise kohale väga lähedale, kirjeldas, kuidas vesi tungis tema aeda. Vee äravoolamiseks kulus umbes kuus tundi. Paraku jõudis vesi ka samas hoones asuvasse töökotta, mille põrandat kattis 10 cm veekiht ja mööbel sai veidi kahjustada. Hullema hoidis ära, et masinad ja juhtmed olid põrandast kõrgemale paigutatud. Kraaniveega selles majas samas probleeme ei paista.

Kristiines elav pereema kirjeldas Õhtulehele, et ei julge enam kraanist vett lastagi, sest Kuressaare raskete tagajärgedega torulõhkemine on veel värskelt meeles. Siiski on naine asjaolusid arvestades tänulik, et mingigi veenirin on alles, mis võimaldab tualettruumi kasutada. Tema naabrinaine ütles, et ta ei tihka hambaidki selle kummalise veega pesta. Kolmas lubas suurema koguse pudelivett tellida.

AS Tallinna Vesi palub teavitada klienditeenindust (62 62 200), kui kraanivees on märgata hägusust või muid kõrvalekaldeid. Ettevõte palub vabandust ebamugavuste pärast.

Tallinna Vee kommunikatsioonispetsialist Maria Tiidus ütleb, et praeguseks (16:50) peab tegelikult olema kõik korras. Kristiine inimesed saavad juua vett. „Muidugi, kui see on sogane, siis ei ole soovitatav, kuid see peaks lähiajal korda saama. Tegelikult juba praegu peaks vesi korras olema,“ ütleb ta.