Kas hiigelkelmuses kahtlustatavad pääsevad vabadusse? Riigikohus: vahistamise eranditu kasutamine võib olla vastuolus põhiseadusega

See tähendab, et ka Eestil on võimalik nende inimeste puhul, kelle väljaandmist USA taotleb, kasutada kergemat tõkendit. Mida kauem on inimene juba vahi all viibinud, seda tõenäolisemalt tuleb kergemat tõkendit kasutada, leidis riigikohus.