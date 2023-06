Urmas Reinsalu andis üle avalduse peaminister Kaja Kallase umbusaldamiseks

„On üsna tavatu, et loetud kuud pärast valitsuse ametisse astumist taoline umbusaldusavaldus algatatakse. Kuid pretsedenditud on olnud kogumis ka peaministri isiklikud sammud ning valitsuse poliitikad,“ rõhutas Reinsalu. „Umbusaldusavaldus annab hääle nende inimeste murele ja nõutusele, kes ei ole nõus valetamisega poliitikas, valitsuse elluviidava poliitikaga ega sellega, et ühiskonna huvirühmad on taandatud hääletusse olekusse.“