OTSEBLOGI | ÜRO süüdistab Moskvat, et üleujutatud piirkondades kannatavate inimeste abistamist ei võimaldata

Vangistatud Kremli kriitik Aleksei Navalnõi läheb esmaspäeval kohtu alla, süüdistatuna „äärmusluses“. Süüdimõistmise korral ootab teda veel kuni 30 aastat trellide taga. Teda süüdistatakse muuhulgas äärmusliku tegevuse rahastamises, äärmuslikule tegevusele avalikus õhutamises ja „natsiideoloogia taastamises“. Navalnõi meeskond ütles, et see on esimene ametlikult poliitiline juhtum tema vastu.

Ukraina süüdistab Venemaad tühjade kodude rüüstamises lõunaosas Hersoni linnas ja nende hõivamises tsiviilriietes sõduritega, et valmistuda tänavalahinguteks, millest mõlemad pooled ennustavad, et see saab olema üks sõja tähtsamaid lahinguid.

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov andis teada, et venelaste rünnakus piiriäärse Hurjiv Kozatšoki küla pihta hukkus neli tsiviilelanikku. Ohvrid viibisid küla poole suundunud autos, kui seda tabas rakett.

Ukraina võitluse keskpunkt on nihkunud Mariupoli, kus Ukraina pealetung surub aeglaselt tagasi Vene vägesid ning British Challenger tankid on valmis lahingusse astuma, teatas üks minister Kiievis.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Venemaa eesmärk „demilitariseerida“ Ukraina on suures osas täidetud.

Vladimir Putin kinnitas, et Venemaa on Valgevenele tarninud osa oma esimestest taktikalistest tuumarelvadest.

Ukraina kannatab märkimisväärseid kaotusi ja liigub aeglaselt Venemaa peamise kaitseliini suunas, tunnistasid Lääne võimud ühes esimestest hinnangutest 4. juunil alustatud Ukraina vastupealetungile. „See on uskumatult raske,“ ütles ametnik. „Nad lähevad vastu hästi ettevalmistatud kaitseliinile, mille ehitamiseks on venelastel olnud kuid.“