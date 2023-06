IIDOLI JÄLGEDES: arvutimängu palgamõrvarit jumaldanud rumeenlane pussitas surnuks korterikaaslase ja pääses mõrvasüüdistusest

Coman tunnistas kohtus end tahtlikus tapmises süüdi, kuid kohtuistungite lõpuks loobuti mõrvaparagrahvist. Daily Mail kirjutab, et Oxfordi kohtunik ütles Comanile karistust määrates, et ta on „paranoiliste pettekujutelmade all“ selles osas, kes ta on ning ta vabastatakse psühhiaatriahaiglast alles valitsuse ministri loal. Seega, tema kinnipidamine ja ravi jätkub vaimse tervise asutuses.