JÕHKER ARMUKADEDUS: naine tahtis korraldada kohtinguportaalis kohatud mehe abikaasa mõrva. „See peaks paistma õnnetuse või üledoosina, ei taha pikka uurimist.“

Kevadel muutus Tennessees elav 47aastane Melody üha rahutumaks. 22. märtsil kirjutas tumeveebi-foorumis kasutajanime „cattree“ taha varjunud naine taas palgamõrtsukale: „Olen oodanud kaks kuud ja 11 päeva ja töö pole tehtud,“ seisab kohtudokumendis. „Kaks nädalat tagasi ütlesite, et asi tehakse ära nädala pärast. Töö on ikka tegemata. Kas see tuleb kellelegi teisele määrata? Kas seda tehakse? Millest viivitus? Millal seda tehakse?“.

Seejuures postitas Melody foorumis, mida võib nimetada palgamõrtsukate veebituruks, sihtmärgi kohta üha uut informatsiooni: naine teadis, et hiljuti koos abikaasa David Wallace'ga naaberosariiki Alabamasse kolinud Jennifer töötab nii kodust kui ka Birminghami linnas asuvas kontoris. Ja et naine sõidab sinise Subaru Outbackiga, samas kui mehe sõiduvahendiks on tumepunane Jeep Grand Cherokee.