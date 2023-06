Ligi 200 prantslast jäi maavärina tõttu koduta

5,2-5,8 magnituudilist maavärinat oli tunda Rennes'ist loodes kuni Bordeaux'ni. Kannatada said inimeste kodud, koolid ja kirikud kannatada, sadu hooneid tunnistati elamiskõlbmatuks.

Üle viie magnituudised maavärinad on Prantsusmaal ebatavalised, viimati tabas sellise tugevusega maavärin riiki 2019. aasta novembris.

La Laigne'is hoiatas kohalik tuletõrjeülem Didier Marcaillou, et kirik on muutunud täiesti kasutuskõlbmatuks ja kõrge valitsuse piirkonnaametnik ütles, et kannatada sai enamik kesklinna maju. Ka koolimaja tuli sulgeda.