JULM VERESAUN: Islamiriigiga seotud mässulised tapsid Uganda koolis üle 40 inimese

Reede hilisõhtul veidi enne keskööd sattus rünnaku alla Mpondwes asuv Lhubiriha põhikool, kus õppis umbes 60 last. Õppeasutus paikneb Uganda ja Kongo DV piirist vähem kui kahe kilomeetri kaugusel. „Seni on koolist välja toodud ja Bwera haiglasse viidud 25 surnukeha,“ märkis politsei pressiesindaja Fred Enaga laupäeva varahommikul. Hiljem selgus kohaliku linnapea sõnavõtust, et surma sai üle 40 inimese ning enamik neist olid lapsed.