OTSEBLOGI | Putini väitel saabusid Valgevene territooriumile esimesed tuumarelvad

Lääs on relvaleppe hukka mõistnud, kuna sellega rikutakse rahvusvahelist tuumarelvade leviku tõkestamise lepingut ning eskaleeritakse veelgi Ukrainas toimuvat sõda. USA kaitseministeerium on siiski märkinud, et ehkki olukord on jälgimise all, pole põhjust strateegilisi tuumapositsioone muuta, sest ei esine mingeid viiteid sellele, et Venemaa kavatseks Valgevenesse viidud tuumarelvi kasutada.